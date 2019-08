Actualidade

A Orquestra de Filadélfia, nos Estados Unidos, anunciou hoje ter rescindido o convite feito ao tenor espanhol Plácido Domingo para o concerto de abertura da temporada, na sequência das denúncias de assédio sexual feitas sobre o cantor.

"A Associação da Orquestra de Filadélfia retirou o seu convite a Plácido Domingo para que aparecesse no concerto de noite de abertura, no dia 18 de setembro. Estamos empenhados em criar um ambiente seguro, solidário, respeitoso e apropriado para a Orquestra e pessoal, para artistas convidados e compositores, e para as nossas audiências e comunidades", adiantou aquela estrutura num comunicado publicado na sua página oficial.

Por seu lado, o festival de Salzburgo, na Áustria, manteve as atuações previstas do tenor nos dias 25 e 31 de agosto, na ópera "Luisa Miller", de Verdi.