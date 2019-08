Actualidade

As organizações ibéricas da sardinha, reunidas hoje em Vigo, Espanha, decidiram reduzir a proposta de atualização da quota da sardinha de mais de 20 mil toneladas para cerca de 19 mil toneladas ainda este ano, foi anunciado.

"Nós analisámos com bastante detalhe os dados científicos que obtivemos [...] e fizemos uma atualização. Conjugando os excelentes dados científicos com as regras de exploração do ICES [Conselho Internacional para a Exploração do Mar] para a biomassa, que foi reconhecida em 223 mil toneladas [nas águas ibéricas], isso implica uma possibilidade de pesca na ordem das 19 mil toneladas para os dois países", afirmou o consultor da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP Cerco), Jorge Abrantes, em declarações à Lusa.

Em 09 de agosto, a ANOP Cerco tinha divulgado um comunicado no qual defendia que as possibilidades de pesca deveriam ascender a 20.438 toneladas este ano, abaixo do limiar que tinha sido apontado pela mesma associação no final de julho (22.980 toneladas).