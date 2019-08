Actualidade

O Partido Social Liberal (PSL), do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou hoje a expulsão do deputado Alexandre Frota, que nos últimos meses se tornou um crítico do Governo.

Antes de se tornar deputado, Frota ganhou fama no Brasil quando trabalhou como ator de novelas e de filmes eróticos. Foi eleito pelo PSL para a câmara baixa parlamentar no ano passado, com 155 mil votos no estado de São Paulo.

Frota teve uma participação ativa na campanha presidencial de Bolsonaro, mas nos últimos meses passou a discordar de muitas iniciativas propostas pelo Governo.