Actualidade

A Justiça brasileira levantou provisoriamente o sigilo judicial sobre os bens particulares dos sócios gestores e dos administradores do grupo Odebrecht, instaurado no processo de recuperação judicial da empreiteira, noticou na terça-feira a imprensa local.

Ao levantar o sigilo judicial, em resposta a um pedido do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), o desembargador Alexandre Lazzarini afirmou não ser plausível que os credores, que têm poder de voto na assembleia do grupo, não tenham acesso a todos os documentos do processo, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

O BNDES argumentou que o sigilo em torno dos bens criava "um cenário de sombras, contrário à lisura necessária para um negociação coletiva", havendo o "risco de tomada de decisões baseadas em premissas falsas".