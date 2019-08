Actualidade

O festival Waking Life regressa a partir de hoje ao Crato, com bilhetes esgotados, para seis dias de música eletrónica e reflexão sobre a relação do ser humano com a natureza e diversos temas da atualidade.

Com um cartaz de atuações musicais que inclui dezenas de artistas nacionais e internacionais, do britânico Four Tet ao australiano Oren Ambarchi, passando pela sueca Johanna Knuttsson e pela israelita Maayan Nidam, o Waking Life vai ter como abertura a atuação do projeto Circle of Live, de Sebastian Mullaert.

Na rede social Facebook, a organização do festival deixava, no final de julho, um apelo para que apenas se deslocassem até ao Crato portadores de bilhetes para o evento, uma vez que não vão ser vendidas entradas na porta. Como os bilhetes são transmissíveis - e, assim, passíveis de ser revendidos - os organizadores alertavam, porém, para o risco de fraudes na aquisição de entradas fora da plataforma oficial.