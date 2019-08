Actualidade

O Tribunal de Recurso timorense confirmou hoje que as alterações à lei da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), que foram alvo de um pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República, não são inconstitucionais.

"Deliberam os juízes deste coletivo do Tribunal de Recurso em não julgar inconstitucional o decreto do Parlamento Nacional no 6/V (Primeira Alteração à lei 3/2014 de 18 de junho", refere o acórdão.

A decisão foi hoje comunicada às partes, nomeadamente ao chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo e ao presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral, disseram à Lusa fontes do Tribunal de Recurso.