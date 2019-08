Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram num ataque suicida levado a cabo por uma mulher militante do grupo terrorista Boko Haram, na localidade de Kaïga-Kindjiria, no oeste do Chade, na terça-feira à noite, disse hoje fonte do exército.

Seis pessoas foram mortas em um ataque realizado na noite de terça-feira por uma mulher-bomba suicida no oeste do Chade, disse um oficial do exército chadiano à AFP.

"Por volta da uma hora da manhã, uma mulher bombista suicida, membro do grupo 'jihadista' nigeriano Boko Haram entrou no pátio do chefe do cantão de Tatafiromou, onde ativou a sua explosão, matando seis pessoas, incluindo um soldado", disse à AFP um membro do exército chadiano, que pediu o anonimato.