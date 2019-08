Motoristas

O presidente da câmara de Alcobaça manifestou-se hoje preocupado com a falta de abastecimento no posto da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), sem combustível desde quinta-feira, afirmando que pode pôr em causa situações de socorro.

"Vejo com grande preocupação que o posto da REPA (Rede de Emergência de Postos de Abastecimento) esteja sem combustível desde quinta-feira", disse hoje à agência Lusa Paulo Inácio (PSD), admitindo temer que "possa vir a estar em causa a proteção civil e o socorro no concelho".

De acordo com o autarca, "não houve qualquer abastecimento" ao posto, localizado na Avenida Humberto Delgado, a única bomba da REPA na cidade de Alcobaça, no distrito de Leiria, o que "demonstra que, no concelho, não estão a ser cumpridos os serviços mínimos".