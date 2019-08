Actualidade

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer registou um lucro atribuído aos acionistas de 26,1 milhões de reais (5,8 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, face ao prejuízo de 134,7 milhões de reais (30 milhões de euros) no primeiro trimestre.

Segundo a Embraer, este é o primeiro lucro trimestral registado desde o 4.º trimestre de 2017.

Nos primeiros seis meses de 2019, a fabricante brasileira acumula um prejuízo líquido ajustado de 287,5 milhões de reais (64,3 milhões de euros).