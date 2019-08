Actualidade

O número de funcionários públicos voltou a aumentar 2,3% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, para 690.494, correspondendo a mais 15.261 postos de trabalho, revela a síntese estatística divulgada hoje pela DGAEP.

"A 30 de junho de 2019, o emprego no setor das administrações públicas situou-se em 690.494 postos de trabalho, indiciando um aumento de 2,3% em termos homólogos (mais 15.261 postos de trabalho), num nível idêntico ao observado no final do primeiro trimestre de 2019", segundo aos dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

O aumento é explicado com o processo de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública.