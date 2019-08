Actualidade

A associação cívica angolana Omunga defendeu hoje "melhor integração" dos imigrantes no país referindo que muitas comunidades, sobretudo africanas, estão privadas do exercício dos seus direitos por "falta de documentos" e com isso "aumenta o número de apátridas".

"É uma situação muito preocupante, a questão da mobilidade, da integração em si dessas comunidades que enfrentam vários problemas [...] desde a questão do ensino, da saúde, e muitas vezes eles não conseguem essa integração por falta de documentos", afirmou hoje o coordenador da Omunga, João Malavindele.

Segundo o líder da organização não-governamental que atua na de promoção e proteção dos direitos humanos, centenas de imigrantes que residem há anos em Angola não usufruem do direito ao emprego e demais direitos por enfrentarem o "grande problema de integração".