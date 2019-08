Actualidade

O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender as negociação das ações da Cofina e do grupo Media Capital, foi hoje anunciado.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, deliberou [...] a suspensão da negociação das ações da Cofina - SGPS, SA e das ações do Grupo Media Capital, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", lê-se num comunicado publicado na página da internet da CMVM.

Conforme avançou hoje o Expresso, o dono da Cofina, Paulo Fernandes, decidiu entrar em negociações para a compra da TVI à espanhola Prisa.