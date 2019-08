Actualidade

Vinte projetos de arquitetura de Portugal foram selecionados para a XI Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo (XI BIAU) que decorrerá em outubro, em Assunção, no Paraguai, onde projetos de 22 países serão avaliados por um júri.

De acordo com a organização, serão apresentadas 210 obras selecionadas entre as 997 que concorreram à bienal, que decorrerá a partir de 05 de outubro, durante uma semana, focada na forma de habitar da América Latina no quotidiano.

Entre os projetos portugueses selecionados estão o Campo das Cebolas, de João Luís Carrilho da Graça, arquiteto, com Victor Beiramar Diniz, arquiteto paisagista, a Casa em Alfama, de Pedro Maria Afonso de Matos Gameiro, Casa na Costa do Castelo, de Ricardo Bak Gordon e o Terminal de Cruzeiros de Lisboa, também de João Luís Carrilho da Graça.