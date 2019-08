Actualidade

O antigo primeiro-ministro guineense Carlos Gomes Júnior prometeu hoje ser um "lutador incansável" pela unidade da Guiné-Bissau e pelo fim da impunidade, na apresentação oficial da sua candidatura às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

"Como Presidente da República serei um lutador incansável pela promoção da unidade nacional, pelo diálogo e compreensão entre os guineenses em todos os quadrantes, seja no quadro do diálogo institucional com os demais órgãos de soberania, com os partidos políticos, com as instituições militares no quadro do papel do Presidente da República enquanto comandante supremo das Forças Armadas, com a sociedade civil, com o setor privado, com as instituições religiosas, os estudantes, jovens e mulheres", disse Carlos Gomes Júnior.

O antigo presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) falava durante a apresentação oficial da sua candidatura às eleições presidenciais de 24 de novembro em Ponta Gardete, nos arredores de Bissau, perante dezenas de apoiantes.