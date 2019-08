Motoristas

A Associação de Portuguesa de Imprensa pediu a intervenção da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) para que o abastecimento de viaturas das redações seja "prioritário", de acordo com uma mensagem enviada à Lusa.

O email, da autoria do vice-presidente da entidade, Vitor Brás, adianta que "já se verificaram no caso do jornal Diário do Distrito, impedimentos concretos ao trabalho dos jornalistas".

Por isso, a entidade solicitou ao Conselho Regulador da ERC que, "no âmbito das suas competências, nomeadamente naquela que se refere às relações com a Administração Pública e à proteção do acesso à informação", exija à ANEPC- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que seja considerado "como prioritário, o abastecimento de combustíveis às viaturas das redações dos jornais que assim o solicitem", adiantou Vitor Brás.