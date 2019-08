Actualidade

A companhia aérea açoriana SATA registou um aumento de passageiros de 8% nos primeiros seis meses de 2019, em comparação com o ano anterior, no conjunto das ligações entre as ilhas e para fora dos Açores, anunciou hoje.

"As transportadoras aéreas do grupo SATA, SATA Air Açores e Azores Airlines, transportaram 705,7 mil passageiros no primeiro semestre de 2019, mais 52,5 mil do que no mesmo período do ano anterior, o que corresponde a um crescimento de 8%", avançou a companhia aérea em comunicado de imprensa.

Na SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, "foram transportados 306,5 mil passageiros nos primeiros seis meses deste ano", mais 19,7 mil do que em igual período de 2018, ou seja, mais 7%.