A seleção portuguesa de basquetebol somou hoje a segunda vitória consecutiva na terceira ronda de pré-qualificação para o Europeu de 2021, ao bater a Suíça por 84-68, em Sines, em encontro da quarta jornada.

O resultado deixa Portugal a um triunfo de seguir para o grupo E, no qual enfrentará Sérvia, Geórgia e Finlândia, precisando de ficar à frente de sérvios ou finlandeses para atingir a fase final, na qual já está a formação georgiana, como uma das anfitriãs do Euro2021.

A seleção lusa pode garantir o objetivo já no sábado, em Reiquejavique, quando defrontar a Islândia no desafio da quinta jornada do grupo H, mas, em caso de derrota, ainda poderá ser apurada pela diferença de pontos marcados e sofridos, desde que os suíços batam a Islândia na derradeira jornada.