Actualidade

A contaminação com microplásticos estendeu-se a toda a Terra e pela primeira vez foram encontradas partículas concentradas em amostras de gelo da Passagem do Noroeste, no Ártico Canadiano, foi hoje divulgado.

Uma expedição científica realizada entre 18 de julho e 04 de agosto encontrou, pela primeira vez, partículas de plásticos nas amostras recolhidas em perfurações.

A descoberta da expedição, financiada pela National Science Foundation, dos Estados Unidos e pela Heising-Simons Foundation, está vertida num artigo publicado na revista Science Advances e confirma a presença de microplásticos em oceanos, água potável, animais e regiões de todo o mundo.