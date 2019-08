Actualidade

O Liverpool conquistou hoje a Supertaça europeia de futebol, disputada em Istambul, ao derrotar no desempate por grandes penalidades o Chelsea (5-4), depois de um empate 2-2 no final do prolongamento.

Entrou melhor o Chelsea, que, aos 36 minutos, se adiantou no marcador pelo francês Giroud, tendo o Liverpool respondido e igualado no arranque da segunda parte, 48 minutos, através do senegalês Mané.

O mesmo Mané, no início do prolongamento (95), colocou os 'reds' na frente, mas os 'blues' estabeleceram nova igualdade, aos 101, pelo italiano de origem brasileira Jorginho, na conversão de uma grande penalidade.