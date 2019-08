Motoristas

Os motoristas, que cumprem hoje o quarto dia de greve, "mantém os serviços mínimos" na refinaria de Sines, disse hoje o coordenador do sul do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

Desde as primeiras horas do dia que os trabalhadores "cumprem os serviços mínimos", após a imposição da requisição civil do Governo, apesar do "sentimento de revolta".

"Estamos em greve na mesma, mas hoje é um dia particularmente difícil, porque deveríamos estar com as nossas famílias e, devido à requisição civil, temos de trabalhar obrigados e isto deixa um sentimento de revolta entre os colegas", disse Carlos Bonito à agência Lusa.