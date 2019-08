Motoristas

O ministro do Ambiente afirmou hoje desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas.

"Não tenho nenhuma informação de que seja verdade", disse João Pedro Matos Fernandes numa conferência, realizada hoje na sede da Entidade Nacional para o Setor Energético, em Lisboa.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia denunciou a existência de pelo menos duas esquadras da PSP fechadas e agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas.