Actualidade

Um homem foi esfaqueado hoje em frente do Ministério do Interior britânico, no centro de Londres, e o edifício foi isolado pela polícia, que já deteve um suspeito.

A vítima não corre risco de vida, segundo a polícia metropolitana.

"Um homem foi detido, suspeito de provocar lesões corporais graves, e levado para a esquadra", anunciou a polícia, acrescentando que ainda não foram determinadas "as circunstâncias exatas" da agressão.