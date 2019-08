Actualidade

O ministro do Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, anunciou na quinta-feira a suspensão do Fundo Amazónia após a Noruega, principal doador para a proteção da floresta amazónica, ter anunciado o bloqueio de 30 milhões de euros destinados ao Fundo.

O país escandinavo acusa Brasília de "já não querer parar a desflorestação" e de ter "rompido o acordo" com os doadores do Fundo para a Preservação da Floresta Amazónica, para o qual Oslo já transferiu 828 milhões de euros desde a sua criação, em 2008.

"O Brasil rompeu o acordo com a Noruega e com a Alemanha desde que suspendeu o conselho de administração e o comité técnico do Fundo Amazónia", afirmou o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, ao jornal norueguês Dagens Naeringsliv (DN).