Actualidade

A Coreia do Norte lançou hoje dois "projéteis não identificados" que caíram no Mar do Japão, o sexto lançamento desde o final de julho, anunciaram as autoridades da Coreia do Sul.

De acordo com Seul, os projéteis foram disparados perto de Tongchon, uma cidade na província de Kangwon, na Coreia do Sul, e caíram no mar oriental, também chamado de Mar do Japão.

"O exército está a observar a situação no caso de outros lançamentos", acrescentaram as autoridades sul-coreanas.