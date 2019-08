Actualidade

A China está disposta a ajudar a modernizar as Forças de Defesa de Timor-Leste (Falintil), garantiu o embaixador chinês em Díli, após doar material logístico ao exército timorense.

De acordo com um comunicado, o embaixador Xiao Jianguo disse que o material ia contribuir para reforçar a capacidade do exército timorense e melhorar as condições de vida de oficiais e soldados.

As declaraçõe do diplomata foram proferidas numa cerimónia realizada, na quarta-feira, no quartel-general das Falintil.