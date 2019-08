Motoristas

O presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse hoje que a greve vai continuar "como até agora", apesar de o sindicato de motoristas de mercadorias gerais ter desconvocado o protesto.

"Vamos continuar nos mesmos moldes", afirmou, acrescentando que a paralisação continuará "até que se chegue a um entendimento".

Francisco São Bento explicou que ainda não conseguiu falar com nenhum responsável do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que apresentou pré-aviso de greve em conjunto com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), mas desconvocou o protesto na quinta-feira à noite.