Actualidade

A ajuda a externa recebida por Cabo Verde aumentou mais de 15% no primeiro trimestre de 2019, em termos homólogos, ultrapassando os 11 milhões de euros, mas está a deixar de ser feita em alimentos e bens.

Segundo dados compilados hoje pela Lusa com base num relatório estatístico de agosto do Banco de Cabo Verde, mais de metade da ajuda externa recebida no primeiro trimestre - 1.227 milhões de escudos, equivalente a 11,1 milhões de euros - foi proveniente de governos "parceiros", totalizando 834,6 milhões de escudos (7,5 milhões de euros).

As doações de organizações supranacionais ascenderam no mesmo período, segundo os mesmos dados, a 339,7 milhões de escudos (três milhões de euros), uma quebra de 31,3% face ao primeiro trimestre de 2018, enquanto os donativos das organizações não-governamentais (ONG) representaram 36,6 milhões de escudos (331,3 mil euros), equivalente a uma descida homóloga de 16%.