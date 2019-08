Motoristas

A GNR e a PSP asseguraram, entre segunda e quinta-feira, o transporte de combustível em 127 camiões-cisterna no âmbito da situação de alerta declarada pelo Governo devido à greve dos motoristas, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI), estes veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas tiveram como destino as regiões de Lisboa, de Faro, de Setúbal, de Sintra, de Beja e do Algarve.

Durante quinta-feira foram também abastecidos os aeroportos de Lisboa e de Faro.