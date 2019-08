Actualidade

A compra das operações africanas da petrolífera norte-americana Anadrako pela Occidental não terá impacto na exploração de gás natural em Moçambique, asseguraram hoje os presidentes das duas companhias, prometendo que a operação vai "fortalecer o projeto".

"Tenham, por favor, certeza do compromisso da Total em trazer o melhor das nossas capacidades humanas, técnicas e financeiras para fortalecer ainda mais a execução do projeto sobre as bases sólidas estabelecidas pela Anadarko e seus parceiros, e implementar o projeto Mozambique LNG no interesse de todos os envolvidos, incluindo o Governo e o povo de Moçambique", disse o diretor executivo da Total, Patrick Pouyanné, citado num comunicado difundido pela Anadarko, que foi comprada pela Occidental, que venderá as operações africanas à francesa Total.

"A Occidental e a Total estão comprometidas com as operações da AMA1 em Moçambique e estão confiantes que a Transação não terá impacto adverso nos negócios da AMA1 em Moçambique", lê-se no comunicado, que cita a presidente da Occidental a mostrar-se "fortemente comprometida em garantir que durante o período em que for proprietária da AMA1, a direção e o cronograma do projeto permaneçam inalterados".