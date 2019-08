Actualidade

A PSP decidiu abrir um inquérito para apurar as circunstâncias em que elementos das Equipas de Intervenção Rápida (EIR) apresentaram baixa médica tendo exigido aos polícias que se apresentem ao médico do Comando Distrital de Setúbal.

"O Diretor Nacional da PSP determinou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que as baixas ocorreram, tendo sido, ainda, determinado que os polícias nesta situação se apresentassem ao médico do Comando Distrital de Setúbal para confirmação do estado de doença", refere um comunicado da PSP hoje divulgado.

A direção nacional da PSP reagia assim a um notícia do jornal Público que dava conta de que oito agentes da PSP da divisão do Seixal e de Almada faltaram ao serviço na quinta-feira, sete com baixa médica e ou por assistência à família.