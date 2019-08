Actualidade

O 17.º Arouca Film Festival realiza-se neste município do distrito de Aveiro de 09 a 15 de setembro, passando este ano a prolongar-se por sete dias e a abranger competições de longas-metragens portuguesas e de filmes empresariais.

O evento é promovido pelo Cineclube de Arouca e, segundo João Rita, presidente desta estrutura e diretor do festival, a mudança para uma calendarização mais extensa visa "dar resposta ao apelo dos participantes, que sentem a necessidade de ter mais espaços de discussão sobre temáticas emergentes no mundo do cinema, e exigem maior reflexão por quem se dedica à produção, realização e difusão de obras cinematográficas".

À 17.ª edição do festival concorreram menos filmes do que em 2018, já que as candidaturas passaram de 785 para 700, mas essas obras continuam a ser provenientes "de todo o mundo", e resultam agora numa maior seleção de concorrentes: se no ano passado só foram escolhidas para competição 41 produções, em 2019 elas serão 55.