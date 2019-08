Actualidade

O treinador Silas desvalorizou hoje o facto de o Belenenses SAD ter sido a única equipa que conseguiu 'roubar' pontos ao Benfica sob a orientação de Bruno Lage, em vésperas de receber o campeão nacional de futebol.

"Não acho que seja relevante, nem importante ser o único treinador que 'roubou' pontos ao Bruno Lage e ao Benfica. No futebol ninguém vive no passado. Vivemos o presente e há de haver alguma vez que ganho ao Benfica e ao Bruno Lage e o contrário também poderá acontecer", observou o técnico do Belenenses SAD, que defronta no sábado o Benfica, na segunda jornada da I Liga.

Silas advertiu que "os jogos do ano passado não dizem muito", lembrando o empate 0-0 que travou a caminhada 100% vitoriosa no campeonato da equipa 'encarnada' sob o comando técnico de Bruno Lage, assinalando que os 'azuis' têm "uma equipa toda diferente".