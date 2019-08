Actualidade

O treinador do Vitória de Setúbal rejeitou hoje a possibilidade de o FC Porto se apresentar fragilizado no confronto de sábado, da segunda jornada da I Liga de futebol, devido às derrotas que sofreu nos últimos dois jogos.

Apesar dos desaires frente ao Gil Vicente, na estreia no campeonato, e aos russos do Krasnodar, que ditou a eliminação na Liga dos Campeões, Sandro Mendes frisou, em conferência de imprensa, a qualidade de um adversário que tudo fará para se reencontrar com os êxitos.

"Espero um FC Porto forte. Tem jogadores com muita qualidade, a maioria internacionais, tem um grande treinador e é uma grande instituição. Todos conhecemos o FC Porto. Se dois resultados maus fazem do FC Porto uma equipa menos boa? Não acredito", advertiu.