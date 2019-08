Actualidade

Os hospitais de Beja e Portalegre não têm Urgência de Ginecologia e Obstetrícia desde hoje e durante o fim de semana e, no Hospital do Litoral Alentejano, não se vão realizar cirurgias, por falta de médicos.

Fontes dos três hospitais contactadas hoje pela agência Lusa explicaram que a falta de médicos especialistas em número suficiente para o preenchimento das escalas de serviço, durante estes dias, inviabiliza o funcionamento dos serviços.

Armindo Ribeiro, secretário regional do Alentejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), lembrou hoje à agência Lusa que "as dificuldades dos hospitais da região para conseguirem fixar médicos não são novas", mas, "a situação tem-se agravado e acentuado nos últimos meses e no último ano", sendo necessárias "medidas emergentes por parte do Governo".