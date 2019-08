Actualidade

O Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) enviou uma carta à administração do BCP a exigir o "fim imediato do bloqueio" das negociações com o banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), segundo um comunicado.

O sindicato indicou ainda que "para o início de setembro está prevista a primeira reunião entre as partes mediada pelo Governo, depois de falhada a conciliação".

"O SBN acredita que esta será a oportunidade de ultrapassar o impasse em que se encontram as negociações para a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho", lê-se na mesma nota.