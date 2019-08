Actualidade

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) diminuiu em 15% o número de doentes em lista de espera para cirurgia, graças ao aumento das intervenções programadas no primeiro semestre do ano, divulgou hoje a unidade hospitalar.

"O aumento das intervenções cirúrgicas em 35% permitiu reduzir a lista de espera em 15% e este ano metade dos utentes que estavam em lista de espera foram atendidos em menos de três meses", afirmou à agência Lusa a presidente do HESE, Filomena Mendes.

Segundo os dados divulgados pela unidade hospitalar, nos primeiros seis meses deste ano, foram realizadas 9.191 cirurgias programadas no HESE, mais 2.112 do que no mesmo período do ano passado, quando tinham sido feitas 7.079 intervenções.