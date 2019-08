Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com um subida de 1,82% no índice PSI20 para 4.804,19 pontos, o maior ganho desde janeiro, apoiado por uma valorização de 5,51% do BCP.

A subida de 1,82% foi a mais acentuada do PSI20 desde 04 janeiro e das 18 cotadas que integram o índice, 16 ficaram em terreno positivo e duas desceram. O BCP, que liderou as subidas, ficou a valer 0,21 euros por ação.

No resto da Europa, o dia também foi positivo. Madrid subiu 1,78%, Frankfurt 1,31%, Paris 1,22% e Londres 0,71%.