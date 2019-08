Actualidade

O avião no qual foi encontrado hoje "pó químico" no porão, no Aeroporto de Lisboa, pertence à Swiss International, disse à agência Lusa esta companhia aérea da Suíça, acrescentando que a aeronave aguarda autorização para descolar para Zurique.

De acordo com a página da internet da ANA - Aeroportos de Portugal, gestora aeroportuária, estava previsto que o voo com o número LX20851 tivesse descolado para Zurique às 14:35, mas a última atualização indica que a descolagem está agora agendada para as 18:10, depois de já ter descolagem prevista para as 17:30.

Fonte oficial da Swiss International explicou à Lusa que as autoridades portuguesas "estão a investigar uma substância" encontrada no porão do avião, sem informar qual, o que obrigou à saída dos passageiros e da tripulação para o exterior da aeronave.