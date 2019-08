Actualidade

A Cofina anunciou que está a negociar com a Prisa a aquisição da Vertix, que detém 94,69% do capital social da Media Capital, e admite lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o grupo.

Em comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona do Correio da Manhã revelou que prevê "que a Cofina venha a adquirir à Prisa a totalidade do capital social na Vertix, SGPS, S.A., sociedade comercial através do qual a Prisa detém ações representativas de 94,69% do capital social e dos direitos de voto da Media Capital, ao invés de proceder diretamente à aquisição da participação na Media Capital".

Neste contexto, a empresa, presidida por Paulo Fernandes, indicou que se encontra "atualmente a rever documentação relativa à Vertix para, em conjunto com a Prisa, concretizar definitivamente o objeto do negócio e, correspondentemente, a respetiva avaliação".