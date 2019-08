Incêndios

Um dos dois incêndios que deflagraram esta tarde no concelho de Pombal, distrito de Leiria, passou para o concelho de Ourém, sendo que nenhum ameaça povoações, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O incêndio que deflagrou pelas 16:00 na zona de Vale Morto, freguesia de Abiúl, no distrito de Leiria, passou para o concelho de Ourém, já no distrito de Santarém, apesar de ser o fogo que está a ceder mais ao combate no terreno, disse à agência Lusa fonte do CDOS de Leiria.

Neste incêndio, estão mobilizados 268 operacionais, apoiados por 81 veículos e quatro meios aéreos.