Actualidade

O Famalicão isolou-se hoje na liderança da Liga portuguesa de futebol, ao vencer 1-0 na receção ao Rio Ave, no jogo que inaugurou a segunda jornada e no qual os vila-condenses falharam uma grande penalidade.

Um golo do defesa-central brasileiro Patrick William, aos 66 minutos, foi o suficiente para os famalicenses, que regressaram este ano ao principal escalão do futebol português, somarem o segundo triunfo consecutivo, numa altura em que já jogavam com mais uma unidade em campo, após a expulsão de Messias no Rio Ave (56), equipa que viu o médio brasileiro Filipe Augusto falhar um penálti, aos 90+2.

Com esta vitória, o Famalicão lidera a prova com seis pontos, contando mais um jogo disputado, enquanto o Rio Ave, cujo jogo da primeira jornada frente ao Vitória de Guimarães foi adiado devido a um problema numa das bancadas do seu estádio, não tem ainda qualquer ponto.