Actualidade

O alto-comissário da ONU para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, afirmou na sexta-feira, no Brasil, que a América Latina não deve lidar sozinha com a crise venezuelana, apelando ao apoio da Europa e da América do Norte.

"Aprecio muito que o Governo brasileiro tenha dispensado milhões de reais para responder à crise venezuelana, assim como outros Governos da região, mas precisamos do apoio de outros países, como europeus e da América do Norte. Os países da América Latina não devem ser deixados sozinhos a lidar com as consequências da crise venezuelana. Estou comprometido em tentar angariar apoio internacional para lidar com esta crise", declarou Grandi à imprensa no estado brasileiro de Roraima.

O alto-comissário da ONU chegou a Boa Vista, capital do estado de Roraima, na tarde de sexta-feira para conhecer a situação dos migrantes e refugiados venezuelanos naquela região, tendo reconhecido a "generosidade" do povo e governos brasileiros no acolhimento a essas pessoas.