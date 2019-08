Motoristas

O ministro das Infraestruturas disse hoje que persiste o desacordo entre a Antram e o sindicato motoristas de matérias perigosas, após ter estado reunido durante cerca de 10 horas com os representantes sindicais.

Em consequência da falta de acordo, "a greve continua", admitiu à agência Lusa Pedro Nuno Santos.

O ministro disse que na reunião, realizada no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa, estiveram em cima da mesa as propostas do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram).