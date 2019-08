Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que emitiram um mandado de captura do petroleiro iraniano arrestado em Gibraltar, um dia depois do território britânico ter autorizado o navio a deixar as suas águas territoriais.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou, em comunicado, o navio iraniano Grace 1 de servir de tráfico ilegal para a Síria, um plano orquestrado pelo corpo da Guarda Revolucionária iraniana, que os Estados Unidos consideram ser uma organização terrorista internacional.

"O esquema", acrescentou, "encorajado pelas viagens enganosas do Grace 1, envolve vários partidos afiliados à Guarda Revolucionária. Uma rede de empresas fantasmas supostamente lavou milhões de dólares".