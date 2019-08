Actualidade

O último dia do festival Paredes de Coura é encabeçado por Patti Smith, Suede e Freddie Gibbs & Madlib, marcado ainda por nomes emergentes como Kamaal Williams, Flohio, Mitski e pelos portugueses Sensible Soccers e Ganso.

O regresso da artista multifacetada a Portugal está agendado para as 21:20, já depois de Ganso e Mitsky atuarem no palco principal, que encerra com os concertos de Freddie Gibbs & Madlib e Suede, cabendo aos Time For T a primeira atuação do dia, no palco secundário.

O quarteto liderado pelo português Tiago Saga vai dar uma amostra do próximo álbum "Galavanting", com lançamento previsto para outubro, e, em entrevista à Lusa, o músico admitiu que sempre quis tocar no festival que decorre junto nas margens do rio Coura.