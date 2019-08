Actualidade

O último dia do festival Paredes de Coura é também marcado pela estreia dos Time For T, liderados por Tiago Saga, que preparam o lançamento do álbum "Galavanting", previsto para outubro e influenciado pelo regresso do músico a Portugal.

Em entrevista à agência Lusa, antes de atuar pela primeira vez no evento que decorre em torno da Praia Fluvial do Taboão, o vocalista admitiu que sempre gostou da ideia de tocar um dia num dos palcos do recinto, perante um "dos públicos mais bonitos do país, em termos de energia e espírito".

"Só temos 40 minutos, vamos enfiar as melhores canções que sabemos e tocá-las da melhor maneira possível, com mais energia e o mais afinados possível. Já viemos tocar no Sobe À Vila uma vez e deu para sentir e energia do festival, é um dos públicos mais bonitos do país em termos de energia e espírito. Esperamos conseguir capturar isso e tocar um concerto incrível", revelou.