Actualidade

O músico João Pais Filipe integra o cartaz do festival Nyege Nyege, no Uganda, onde vai realizar uma residência artística e gravar um disco, que se junta à lista de mais de meia dezena que tem em curso.

Um de dois portugueses no cartaz do Nyege Nyege, a par de Joaquim Durães da Lovers & Lollypops, enquanto DJ Cuidado, Pais Filipe vai com material preparado, mas com "tudo muito em aberto", para trabalhar e aprender com as experiências locais, como explicou em entrevista à Lusa.

"Ainda não tenho bem a certeza [quantas pessoas serão na residência artística], porque na altura perguntaram-me se queria trabalhar com um grupo de percussionistas ou com um só. E disse que gostava de trabalhar, não tanto com ensembles, mas coisas mais intimistas, [por isso] sugeri um percussionista ou dois. Deixei ao critério deles. Estou totalmente aberto a que eles me encaminhem para o que acharem melhor", disse o músico, que se tem desdobrado em projetos nos últimos anos, desde HHY & The Macumbas a CZN (com Valentina Magaletti), passando pela colaboração com o alemão Burnt Friedman.