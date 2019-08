Motoristas

O presidente da Confederação do Comércio de Portugal (CCP) considera que a manutenção da greve dos motoristas de matérias perigosas está a ter um efeito negativo na economia, com problemas registados sobretudo com produtos perecíveis.

"Independentemente de, neste momento, ser a área dos combustíveis aquela que está a ser mais atingida, isso, hoje em dia, é uma questão estrutural para a economia", afirmou à Lusa João Vieira Lopes, admitindo que o "efeito económico [da paralisação] é negativo.

"O cumprimento dos serviços mínimos é útil, mas não satisfaz plenamente todas as necessidades, quer em termos de movimentação de cargas em todas as áreas, em particular a alimentar, quer para o transporte de passageiros, o turismo e a economia em geral", disse o presidente da confederação.