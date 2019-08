Motoristas

O Ministro do Ambiente e Transição Energética afirmou hoje ter a "forte expetativa" de que "venha a ser celebrado rapidamente" o acordo entre patrões e o sindicato de motoristas de matérias perigosas, "para que a greve possa acabar".

"Já foram feitos dois acordos com dois sindicatos do setor. Só falta um acordo com um dos sindicatos para que se possa celebrar um contrato coletivo de trabalho. Amanhã há um plenário. A nossa forte expetativa é que acordo venha a ser celebrado rapidamente, para que greve possa acabar", disse João Pedro Matos Fernandes, em declarações aos jornalistas no Porto, na conferência de imprensa de balanço da greve dos motoristas, que hoje cumpre o sexto dia.

Quanto à disponibilidade do Governo para servir de mediador entre patrões e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que mantêm a greve, o ministro notou que o executivo "tem estado sempre disponível" e que "o serão de ontem, com o ministro das Infraestruturas, serve de prova disso mesmo".