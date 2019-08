Actualidade

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, reiterou hoje a sua vontade de manter o avançado holandês Bas Dost no plantel para esta época, apesar das constantes notícias de uma saída do futebolista do clube de Alvalade.

Na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete para o lançamento do jogo com o Sporting de Braga, da segunda jornada da Liga, o técnico holandês viu o compatriota centrar as maiores atenções e disse que, pela sua vontade, encerrava de imediato a janela do mercado de transferências para acabar com especulações sobre o futuro dos jogadores.

"Bas Dost treinou-se toda a semana, está aqui e vamos ver o que acontece durante estes dias. Não queremos perder os nossos jogadores, mas a janela do mercado está aberta e temos de esperar", afirmou, sublinhando: "Preferia fechar já a janela do mercado. Precisamos de todos os jogadores que temos, mas nem sempre é assim. Temos de esperar para ver."